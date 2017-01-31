Генпрокурор Юрий Чайка рассказал, как создали бизнес его сыновья

13:24 31 января 2017 9

Юрий Чайка рассказал, как зарабатывают его сыновья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оба сына генпрокурора Юрия Чайки строили свой бизнес с нуля. Об этом рассказал в интервью глава надзорного ведомства.

Как заявил Юрий Чайка его сыновья, Артем и Игорь, никогда не пользовались ни его поддержкой, ни влиянием. В интервью ТАСС он признался, что никуда не пристраивал своих сыновей. «Они — ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля!» — рассказал Юрий Чайка.

Чайка опроверг информацию некоторых СМИ о том, что бизнес его сыновей развивался на госзаказах. Он также подчеркнул, что никогда не вмешивался в дела своих сыновей, пишет «Газета.Ru». «Все, что у нас есть, что заработали, официально декларируем, отчитываемся перед соответствующими органами», — заявил Чайка.