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31 января 2017
30 января 2017
14:34  31 января 2017 3

Марчевский покинул общественный совет при свердловском ГУ МВД

Пресс-конференция по письму в ЕР против Марчевского. Екатеринбург, марчевский анатолий
Анатолий Марчевский от "URA.RU" узнал о том, что его исключили из общественного советаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат заксобрания Свердловской области Анатолий Марчевский лишился членства в общественном совета при свердловском ГУ МВД из-за своего статуса парламентария.

Фамилия Марчевского исчезла из списка членов общественного совета после того, как екатеринбургский блогер Василий Рыбаков усмотрел в назначении депутата нарушение закона и написал в прокуратуру.

После заявления в прокуратуру фамилия Марчевского исчезла из списка членов общественного совета
Фото: ribakov.livejournal.com

«В соответствии с законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 63-03 „О перечне государственных должностей Свердловской области“, Марчевский А. П., являясь депутатом, занимает государственную должность. В соответствии с ФЗ-212 „Об основах общественного контроля в РФ“ статьей 13 в состав общественного совета не могут входить лица, занимающие государственные должности субъектов РФ», — объяснил «URA.RU» Василий Рыбаков.

Соответствующее заявление Рыбаков направил в прокуратуру. И как результат — фамилия Марчевского исчезла из списка членов общественного совета.

Редакции «URA.RU» удалось дозвониться до депутата Заксобрания.

«Ничего об этом не знаю, первый раз слышу, что я больше не состою в этом общественном совете», — сказал Анатолий Марчевский.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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