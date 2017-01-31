В Югре выстрелом в голову убили выходца из Закавказья

16:31 31 января 2017 3

В промзоне Сургута произошло убийство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В промзоне Сургута произошло убийство. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Днем во вторник, 31 января, в дежурную часть поступило сообщение, что возле кафе «Русь» на Андреевском заезде найден труп мужчины со следами насильственной смерти. «На месте работают полицейские и сотрудники Следственного комитета. Устанавливаются личность убитого и все обстоятельства произошедшего. Пока по подозрению в убийстве никто не задержан», — прокомментировал «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Как сообщает «К-Информ» со ссылкой на очевидцев, перед убийством возле кафе произошла массовая драка. Во время конфликта один из участников потасовки выстрелил в голову уроженцу Азербайджана, который скончался от полученной раны. По предварительным данным, убийца забрал оружие с собой.