{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 января 2017
30 января 2017
16:31  31 января 2017 3

В Югре выстрелом в голову убили выходца из Закавказья

ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, пистолет стечкина апс
В промзоне Сургута произошло убийствоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В промзоне Сургута произошло убийство. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Днем во вторник, 31 января, в дежурную часть поступило сообщение, что возле кафе «Русь» на Андреевском заезде найден труп мужчины со следами насильственной смерти. «На месте работают полицейские и сотрудники Следственного комитета. Устанавливаются личность убитого и все обстоятельства произошедшего. Пока по подозрению в убийстве никто не задержан», — прокомментировал «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Как сообщает «К-Информ» со ссылкой на очевидцев, перед убийством возле кафе произошла массовая драка. Во время конфликта один из участников потасовки выстрелил в голову уроженцу Азербайджана, который скончался от полученной раны. По предварительным данным, убийца забрал оружие с собой.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров