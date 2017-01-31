15:36 31 января 2017 0

Митрополит Никодим (слева) и Игорь Шестаков забирают в лоно церкви копейского депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат горсобрания Копейска, города-спутника Челябинска, Максим Дегтярев подал заявление о сложении полномочий в связи с принятием церковного сана дьякона. Местный парламент рассмотрит его прошение 22 февраля, однако новость об этом вызывает недоумение у коллег, сообщил «URA.RU» спикер Владимир Емельянов.

«Дегтярев в письме сослался на решение Епархии. Я направил в Епархию письмо с просьбой представить основания. Все-таки на выборы тратились бюджетные деньги, депутат представляет своих избирателей», — говорит Емельянов.

Спикер считает подозрительным, что его депутат намерен сложить мандат именно сейчас, когда начались повторные выборы мэра Копейска. «Емельянов еще в августе принял сан священнослужителя. Епархия знала, что он депутат. Но только в конце ноября на него началось давление, чтобы он сложил полномочия — как раз перед первыми выборыми главы. Сейчас ситуация повторяется, и вновь перед выборами. Мне кажется, что до избрания главы он должен оставаться депутатом. Решение будет принято на сессии 22 февраля. Мы уже пытались лишить мандата одного из депутатов, который сдал пустую декларацию о доходах. Тогда большинство коллег не поддержало это решение. Возможно, так будет и на этот раз», — добавил Владимир Емельянов.

Секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков не видит подводных камней в сложении полномочий Дегтярева. «Согласно постановлению архиерейского собора (законодательный орган РПЦ) от 1994 года, священнослужители не могут работать в органах власти. Если они принимают церковный сан, то обязаны сложить полномочия. Дегтярев принял сан дьякона. Служит в копейском благочинии в поселке Старокамышине в храме святых Петра и Февронии. Это не какой-то особый случай. Мы получили письмо от Владимира Емельянова на имя митрополита Никодима и подготовим мотивированный ответ», — добавил Шестаков.

В Копейске, напомним, в июле арестовали по обвинению в получении взяток мэра Вячеслава Истомина. На выборах главы в декабре победу неожиданно одержал офицер МЧС Валерий Устинов — он набрал на три голоса депутатов больше, чем поддерживаемый областными властями и. о. мэра Владимир Бисеров. Но новый градоначальник проработал всего неделю, после чего подал в отставку.

Фаворитами нового конкурса по выбору главы считаются бывший зампрокурора области Владимир Можин и депутат ЗСО Владимир Горнов. Региональные власти готовы поддержать силовика, так как в Копейске по результатам недавно начавшейся ревизии вскрыто много нарушений, а кроме Истомина фигурантами уголовных дел стали бывший замглавы Алексей Левит и бывший начальник комитета по управлению имуществом и земельных отношений Дмитрий Курилкин.