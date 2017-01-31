{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
31 января 2017
30 января 2017
Главные новости Курганской области
16:55  31 января 2017 9

Олимпийской чемпионке в Зауралье пообещали пожизненное содержание

Прием Губернатором Курганской обл. ведущих спортсменов и тренеров региона. Курган., важенина алла, кокорин алексей
Алексей Кокорин поздравил Аллу ВаженинуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чемпионка Олимпийских игр 2008 года Алла Важенина и ее тренер получат пожизненное содержание. Об этом губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил на мероприятии, где чествовали лучших спортсменов 2016 года, передает корреспондент «URA.RU».

Жительница города Шадринска Алла Важенина, которая выступала на Олимпийских играх за Казахстан, стала обладательницей золотой медали по тяжелой атлетике после того, как допинг-пробы китаянки Цао Лэй оказались положительными. Об этом стало известно лишь в январе 2017 года.

Алла Важенина приехала на церемонию с маленькой дочкой Варварой. Спортсменка отметила, что давно знала о допинг-пробе китаянки, но ожидала решения МОК. При этом тяжелоатлетка добавила, что саму медаль еще не получила, поскольку она находится у Цао Лэй и неизвестно, передаст ли та ее в МОК.

Прием Губернатором Курганской обл. ведущих спортсменов и тренеров региона.Курган., важенина алла с дочерью варварой
На мероприятие Алла Важенина приехала с дочкой Варей
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Если бы не расклады вышестоящих чиновников, сейчас бы мы гордились, что наша воспитанница и олимпийская чемпионка — чемпионка, выступавшая за нашу родную страну», — отметил губернатор Алексей Кокорин.

Напомним, Алла Важенина не смогла попасть в сборную России и прошла отбор в сборную Казахстана.

В ходе мероприятия глаза региона также выразил уверенность в том, что зауральцы завоюют еще немало наград. Он отметил, что, несмотря на трудные времена, ассигнования на спорт в регионе не уменьшились и составляют около миллиарда рублей.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров