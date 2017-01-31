Олимпийской чемпионке в Зауралье пообещали пожизненное содержание

16:55 31 января 2017 9

Алексей Кокорин поздравил Аллу Важенину Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чемпионка Олимпийских игр 2008 года Алла Важенина и ее тренер получат пожизненное содержание. Об этом губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил на мероприятии, где чествовали лучших спортсменов 2016 года, передает корреспондент «URA.RU».

Жительница города Шадринска Алла Важенина, которая выступала на Олимпийских играх за Казахстан, стала обладательницей золотой медали по тяжелой атлетике после того, как допинг-пробы китаянки Цао Лэй оказались положительными. Об этом стало известно лишь в январе 2017 года.

Алла Важенина приехала на церемонию с маленькой дочкой Варварой. Спортсменка отметила, что давно знала о допинг-пробе китаянки, но ожидала решения МОК. При этом тяжелоатлетка добавила, что саму медаль еще не получила, поскольку она находится у Цао Лэй и неизвестно, передаст ли та ее в МОК.

На мероприятие Алла Важенина приехала с дочкой Варей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Если бы не расклады вышестоящих чиновников, сейчас бы мы гордились, что наша воспитанница и олимпийская чемпионка — чемпионка, выступавшая за нашу родную страну», — отметил губернатор Алексей Кокорин.

Напомним, Алла Важенина не смогла попасть в сборную России и прошла отбор в сборную Казахстана.

В ходе мероприятия глаза региона также выразил уверенность в том, что зауральцы завоюют еще немало наград. Он отметил, что, несмотря на трудные времена, ассигнования на спорт в регионе не уменьшились и составляют около миллиарда рублей.