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31 января 2017
30 января 2017
18:25  31 января 2017 4

Идеолог Комаровой занял кресло губернатора

Алексей Шипилов
Алексей Шипилов на один день возглавил правительство ХМАОФото: Игорь Кошелев

Первый вице-губернатор Алексей Шипилов во вторник, 31 января, стал исполняющим обязанности главы ХМАО. Шипилов возглавил правительство на время командировки Натальи Комаровой, сообщил «URA.Ru» источник в «Белом доме» Югры.

По словам инсайдера, Наталья Комарова улетела в Москву, где проведет встречу с министром труда России Максимом Топилиным. В отсутствие губернатора полномочия и. о. главы Югры получил Алексей Шипилов. По данным источников агентства, это произошло впервые.

В должности и. о. губернатора Алексей Шипилов по поручению Натальи Комаровой провел совещание о ходе строительства социально значимых объектов в Нефтеюганске, Октябрьском и Березовском районах, сообщили «URA.RU» в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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