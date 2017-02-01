{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
31 января 2017
23:37  31 января 2017 1

На Урале ликвидируют подразделение МВД России. Личный состав отсылают в Москву

Захват заложников. Нижневартовск., полиция, мвд, нашивка
Ответственность за честность подчиненных теперь ляжет на руководство региональных полицейских главковФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге ликвидируется отдел «Урал», входящий в региональную структуру Главного управления собственной безопасности МВД. Соответствующее решение на прошедшей коллегии ГУСБ в Москве озвучил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Сотрудники «Урала» работали на территории всего Уральского федерального округа, в Пермском крае и Оренбуржье. Как сообщил источник «АиФ-Урал» в силовом ведомстве, также ликвидируется еще пять аналогичных межтерриториальных структур по всей России, входящих в так называемое 5-е управление ГУСБ МВД.

При этом личному составу федерального антикоррупционного управления в связи с ликвидацией структуры на Урале и «офиса» в Екатеринбурге предложено перевестись в Москву. По словам собеседника издания, работа сотрудников будет выездная — командировки из столицы в регионы.

После реорганизации контроль за чистотой рядов «на земле» будет возложен на структуры, подчиняющиеся руководству главков.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров