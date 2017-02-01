23:37 31 января 2017 1

Ответственность за честность подчиненных теперь ляжет на руководство региональных полицейских главков Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Екатеринбурге ликвидируется отдел «Урал», входящий в региональную структуру Главного управления собственной безопасности МВД. Соответствующее решение на прошедшей коллегии ГУСБ в Москве озвучил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Сотрудники «Урала» работали на территории всего Уральского федерального округа, в Пермском крае и Оренбуржье. Как сообщил источник «АиФ-Урал» в силовом ведомстве, также ликвидируется еще пять аналогичных межтерриториальных структур по всей России, входящих в так называемое 5-е управление ГУСБ МВД.

При этом личному составу федерального антикоррупционного управления в связи с ликвидацией структуры на Урале и «офиса» в Екатеринбурге предложено перевестись в Москву. По словам собеседника издания, работа сотрудников будет выездная — командировки из столицы в регионы.

После реорганизации контроль за чистотой рядов «на земле» будет возложен на структуры, подчиняющиеся руководству главков.