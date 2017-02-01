07:00 01 февраля 2017 2

Борис Ельцин - первый президент России Фото: wikipedia.org

1 февраля исполняется 86 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. Первого президента России не стало в 2007 году, но на родине бывшего главы государства, в Свердловской области, да и на всем Урале вряд ли забыли харизматичного политика, оставившего после себя не только указы, но и многочисленные истории и байки. Пожалуй, именно благодаря всему этому Борис Ельцин останется в памяти как самый народный президент.

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