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01 февраля 2017
Главные новости 
07:00  01 февраля 2017 2

«Ну, понимаешь ли ты Ельцина?» Тест «URA.RU» к дню рождения первого президента России

Борис Ельцин - первый президент РоссииФото: wikipedia.org

1 февраля исполняется 86 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. Первого президента России не стало в 2007 году, но на родине бывшего главы государства, в Свердловской области, да и на всем Урале вряд ли забыли харизматичного политика, оставившего после себя не только указы, но и многочисленные истории и байки. Пожалуй, именно благодаря всему этому Борис Ельцин останется в памяти как самый народный президент.

«URA.RU» предлагает вам тест в честь дня рождения первого президента страны. Пройдите его и узнайте, понимаете ли вы Бориса Ельцина.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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