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Главные новости Курганской области
10:35  01 февраля 2017 0

Зауральским главой, вырубившем деревья на кладбище, займется Генпрокуратура

Северное кладбище и могила Александра Хабарова. Екатеринбург, могила, кладбище
Деревья вырубили на местном кладбищеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители зауральского райцентра — села Глядянское — больше года пытаются привлечь к ответственности главу, который санкционировал вырубку деревьев на местном кладбище. Сейчас сельчане обратились с открытым письмом к заместителю генпрокурора Юрию Пономареву.

Местные правоохранительные органы не нашли в действиях главы сельсовета Александра Перебаскина никаких нарушений. По словам жителей, после обращения в уральское отделение Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260, однако с тех пор прошло девять месяцев, а результаты до сих пор неизвестны.

Около 200 сосен было вырублено в феврале 2015 года. Ранее Александр Перебаскин объяснял «URA.RU», что деревья мешали предприятию, которое занимается организацией похорон, а древесина ушла на оплату самих работ. В то же время жители отмечают, что стоимость древесины могла бы составить до полутора миллионов рублей. «У нас сельсовет нищий — даже лампочки не на что поменять на улицах. Почему никакие деньги не поступили в бюджет? Просто растащили себе на дрова!» — говорят жители.

В письме отмечается, что, если бы деревья действительно мешали захоронениям, с территории кладбища были бы выкорчеваны пеньки и убран лапник, однако этого не было сделано.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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