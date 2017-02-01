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01 февраля 2017
10:30  01 февраля 2017 4

Поклонская собирает компромат на коллег из Госдумы

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Поклонская проверит коллег на честностьФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Председатель парламентской комиссии по контролю за доходами и расходами депутатов Государственной Думы Наталья Поклонская намерена с помощью общественников и корреспондентов собрать компромат на своих коллег. Первым объектом исследования станет традиционная декларационная кампания по итогам 2016 года, которая может принести немало сюрпризов.

Поклонская предлагает сообщать ей о фактах нарушения антикоррупционного законодательства народными избранниками не только в Интернете, но направлять сведения в Госдуму в установленном порядке, пишет «Лайф.ру». Полученные сведения проверят и учтут при изучении деклараций депутатов.

Заявления о фактах коррупции могут подать руководители общественных организаций, общероссийских СМИ, члены ОП и сотрудники правоохранительных органов.

Основанием для проверки не может стать анонимная информация, а также факты, полученные из не установленных законом источников.

Сведения о доходах депутаты Госдумы должны представить до 1 апреля, после чего начнется проверка документов.

Лев Истомин
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