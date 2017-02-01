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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
11:04  01 февраля 2017 0

Расследовано дело ОПГ с высокопоставленным главарем, грабившей крупный банк

Банк,фокусник,магия,стиральная машина, автомобильные аварии, дтп, сейф, банковская ячейка, вич, спид, красная лента, сейф, банк, хранение денег
Главарем ОПГ был высокопоставленный сотрудник кредитной организацииФото: depositphotos.com © URA.RU

Восемнадцать челябинцев за четыре года похитили у банка более 22 млн рублей, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. Лидером группы, обеспечивающим ее членам получение «безвозвратных» кредитов, был главный специалист операционного офиса «Челябинский» ВТБ24 по работе с розничными проблемными активами.

Свою преступную деятельность Евгений Кузнецов начал в 2011 году, постепенно вовлекая в нее все новых и новых граждан. Одни из них готовили подложные документы о месте работы и справки о высокой зарплате, другие приходили с ними в банк за кредитами на покупку автомобилей — в размере от 600 тыс. до 2,5 млн рублей. Получив деньги, соучастники распоряжались ими по своему усмотрению.

В 2014 году, расследуя возбужденное по ч.4 ст. 159.1 УК РФ (групповое мошенничество в сфере кредитования) дело, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Челябинска вышли на Кузнецова, а затем и на его подельников (один из них до сих пор находится в розыске). Сейчас следственная часть Главного следственного управления регионального полицейского главка направила законченное дело в Центральный районный суд Челябинска. До его вердикта четыре автомашины и квартира, принадлежащая обвиняемым, останутся под арестом.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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