Расследовано дело ОПГ с высокопоставленным главарем, грабившей крупный банк

11:04 01 февраля 2017 0

Главарем ОПГ был высокопоставленный сотрудник кредитной организации Фото: depositphotos.com © URA.RU

Восемнадцать челябинцев за четыре года похитили у банка более 22 млн рублей, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области. Лидером группы, обеспечивающим ее членам получение «безвозвратных» кредитов, был главный специалист операционного офиса «Челябинский» ВТБ24 по работе с розничными проблемными активами.

Свою преступную деятельность Евгений Кузнецов начал в 2011 году, постепенно вовлекая в нее все новых и новых граждан. Одни из них готовили подложные документы о месте работы и справки о высокой зарплате, другие приходили с ними в банк за кредитами на покупку автомобилей — в размере от 600 тыс. до 2,5 млн рублей. Получив деньги, соучастники распоряжались ими по своему усмотрению.

В 2014 году, расследуя возбужденное по ч.4 ст. 159.1 УК РФ (групповое мошенничество в сфере кредитования) дело, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Челябинска вышли на Кузнецова, а затем и на его подельников (один из них до сих пор находится в розыске). Сейчас следственная часть Главного следственного управления регионального полицейского главка направила законченное дело в Центральный районный суд Челябинска. До его вердикта четыре автомашины и квартира, принадлежащая обвиняемым, останутся под арестом.