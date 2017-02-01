{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
31 января 2017
11:29  01 февраля 2017 0

На довыборах в гордуму Екатеринбурга зарегистрированы глава мясокомбината и сын известного политика

Клипарт. Екатеринбург, табличка, гордума, горсовет екатеринбурга, екатеринбургская городская дума
В кампанию вступили основные конкурентыФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Довыборы в думу Екатеринбурга
все новости сюжета

Екатеринбургский горизбирком зарегистрировал на дополнительных выборах в Екатеринбургскую гордуму еще четырех претендентов на два вакантных мандата.

Как сообщили «URA.RU» в комиссии, к участию в кампании по округу №8 допущены кандидат от «Единой России», гендиректор комбината «Хороший вкус» Михаил Смоляков, и представитель ЛДПР Григорий Вихарев (сын известного уральского политика, Андрея Вихарева).

По одномандатному округу № 14 зарегистрированы либерал-демократ, индивидуальный предприниматель Евгений Кеосьян и директор ООО «Расчетный центр УЖК-ЖКО» Евгений Старокожев.

Дополнительные выборы по двум округам назначены на 19 марта в связи с избранием экс-депутата гордумы Игоря Володина в Заксобрание области и назначением бывшего депутата Светланы Учайкиной министром культуры региона.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров