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Главные новости Курганской области
11:44  01 февраля 2017 0

Зауральцы не платят по кредитам. Долги перед банками почти удвоились

Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, велосипедист, кредит, долг, удобные деньги
Жители Курганской области должны банкам почти 8 млрд. рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Курганской области наращивают долги перед банками. За 2016 год на исполнении в службе судебных приставов региона находилось более 32,6 тысяч документов по взысканию задолженности на общую сумму около 8 млрд. рублей.

Львиную долю долгов по кредитам накопили физические лица — около 7 млрд. рублей. Юридические лица и предприниматели должны чуть более 1 млрд рублей, пояснили «URA.RU» в пресс-службе УФССП Зауралья.

По сравнению с 2015 годом ситуация значительно усугубилась: количество исполнительных документов увеличилось на 27,3%, а сумма долга увеличилась почти на 3 млрд. рублей.

За прошлый год окончено и прекращено по разным основаниям почти 20 тысяч исполнительных производств. На должников было наложено 697 арестов, в центр занятости населения направлен 161 должник, еще более 5 тысяч должников были временно ограничены в праве выезда за границу.

В настоящее время на исполнении в службе находится 15,3 тысяч документов о взыскании долгов с зауральцев в пользу кредитных организаций. Из них 120 производств касаются долгов по ипотеке, остальные — по потребительским кредитам.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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