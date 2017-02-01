{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Курганской области
13:38  01 февраля 2017 4

Курганские полицейские хотят жестче наказывать пьяных водителей

Заседание по профилактике правонарушений в области. Курган, ильиных олег
Тех, кого задержали повторно, Олег Ильиных предлагает сажатьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ежедневно на дорогах Кургана и области работники ГИБДД задерживают 10-20 пьяных водителей, причем после ужесточения наказания данные цифры не уменьшаются. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник УМВД Курганской области Олег Ильиных. Он заявил, что намерен поднять вопрос об ужесточении наказания для тех, кто повторно садится за руль в нетрезвом состоянии.

В Зауралье за прошлый год было задержано 3,7 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения. При этом, по словам Олега Ильиных многих из них не пугают штраф 250 тысяч рублей и лишение водительских прав. Начальник УМВД отметил, что это лишь выявленные нарушители, на самом деле пьяных водителей на дорогах гораздо больше.

«Я буду отчитываться на сессии в феврале — мы предлагаем ужесточить наказание», — отметил Олег Ильиных. В качестве примера он привел практику Белоруссии, где таких нарушителей лишают свободы на четыре месяца.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров