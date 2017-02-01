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01 февраля 2017
14:37  01 февраля 2017 1

Google намерен засудить российского программиста за букву G

Клипарт, всего понемногу, интернет, гугл, google, поисковая система
Компания подает в суд на владельца своего двойникаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Google пожаловалась в арбитражный суд на владельца домена google.com Виталия Попова, который использует фальшивку, рассылая спам, вирусы и собирает персональные данные пользователей.

В компании полагают, что гражданин России использует фальшивый сайт в собственных целях. В имени google.com россиянин использует букву g вместо G, что является признаком подделки, пишет агентство «Народные новости России».

Сам владелец сайта заявил, что претензии крупной компании к нему необоснованны и он не собирается расставаться с доменом. Также Попов заявил, что нет никаких подтверждений того, что он занимается рассылкой спама и вредоносных программ.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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