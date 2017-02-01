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01 февраля 2017
31 января 2017
14:39  01 февраля 2017 2

В челябинской пекарне женщину затянуло в машину для раскатки теста. ВИДЕО

Женщина оказалась в капканеФото: Челябинская городская служба спасения

Работнице челябинской пекарни раздавило руку валами тестораскаточной машины. Женщину освободили из стального капкана и передали врачам, сообщили «URA.RU» в Челябинской городской службе спасения.

ЧП произошло утром 1 февраля. На место спасатели прибыли вместе с реанимационным экипажем скорой помощи. После того, как врачи выполнили обезболивающие процедуры, сотрудники ЧГСС начали разбирать корпус агрегата, чтобы получить доступ к зажатому между валами предплечью.

Освобожденную женщину «скорая» увезла в травматологическое отделение горбольницы №5. Там пострадавшая будет проходить дальнейшее лечение.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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