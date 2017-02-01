15:28 01 февраля 2017 0

Капитализация "ЮТэйр" за 2016 год выросла более чем на 600% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Принадлежащее властям Тюменской области и ХМАО-Югры, ПАО «ЮТэйр», вошло в топ-100 самых дорогих публичных российских компаний в 2017 году. Рыночная капитализация предприятия выросла в 7 раз, или на 600,5%, и оценивается в 621 млн долларов США. В совете директоров авиакомпании на сегодняшний день не могут однозначно сказать, за счет чего произошел рост стоимости.

«Второй компанией по темпам роста стала компания „ЮТэйр“, капитализация которой выросла также в 7 раз, что также связанно с допэмиссией», — сообщает агентство «РИА Рейтинг», опубликовавшее список самых дорогих российских предприятий, чьи ценные бумаги находятся на бирже. Согласно данным издания, авиакомпания северных регионов УрФО обогнала по всем оцениваемым показателям российских производителей автомобилей КамАЗ и АВТОВАЗ.

Источники «URA.RU» в совете директоров «ЮТэйр» удивились информации о показателях капитализации авиакомпании по итогам 2016 года и пообещали разобраться в ситуации. Согласно официальной информации акционерного общества, в минувшем году самолеты авиакомпании перевезли свыше 6,6 млн пассажиров, превысив результат 2015 года на 20,1%. Прирост пассажиропотока на предприятии объясняют повышением коэффициента занятости кресел, а также развитием маршрутной сети и увеличением количества рейсов.

Акционерами «ЮТэйр», напомним, являются ХМАО и Тюменская область. В конце 2015 года эти регионы вложили из своих бюджетов в капитал предприятия 11,5 млрд рублей и 2,5 млрд рублей, соответственно. Крупную сумму денег инвестировал НПФ «Сургутнефтегаз». Убыточную авиакомпанию неоднократно пытались обанкротить структуры, аффилированные с консорциумом «Альфа-Групп».