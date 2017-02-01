Чиновника челябинского правительства сняли с выборов мэра Копейска

17:09 01 февраля 2017 0

Кресло копейского мэра разонравилось Бунееву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник мобилизационного отдела управделами правительства области Владимир Бунеев снялся с выборов мэра Копейска, города-спутника Челябинска. В итоговый список кандидатов вошли десять человек, сообщили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации.

Бунеева вышел из конкурса с формулировкой «по собственному желанию». Соответствующее заявление он подал в конкурсную комиссию в среду, 1 февраля.

Полный список кандидатов выглядит так: безработный Сергей Чернооков, директор ЗАО УК «Горводоканал-Копейск» Николай Сединкин, пенсионеры Ирина Рыжкова и Эдуард Кинстлер, управляющий проектом «Дачное некоммерческое товарищество „Новое время“» Дмитрий Сумин, глава правления Челябинского фонда инвалидов войны в Афганистане Булат Ахметгаянов, работник ФГУП «Связь-безопасность» Дильдабек Калиев, сотрудница Федрального ядерного центра в Снежинске Ольга Пузикова, директор по развитию территорий АНО «Центр кластерного развития Челябинской области» Павел Демин и зампрокурора области в отставке Владимир Можин.

В Копейске, напомним, в июле арестовали по обвинению в получении взяток мэра Вячеслава Истомина. На выборах главы в декабре неожиданно победил офицер МЧС Валерий Устинов. Он набрал на три голоса депутатов больше поддерживаемого областными властями и. о. мэра Владимира Бисерова. Новый градоначальник проработал всего неделю, после чего подал в отставку.

Региональные власти на новых выборах готовы поддержать экс-зампрокурора Владимира Можина, так как в Копейске по результатам недавно начавшейся ревизии вскрыто много нарушений, а кроме Истомина фигурантами уголовных дел стали бывший замглавы Алексей Левит и бывший начальник комитета по управлению имуществом и земельных отношений Дмитрий Курилкин.