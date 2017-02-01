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01 февраля 2017
20:56  01 февраля 2017 3

Скончался подполковник из Екатеринбурга, пострадавший при крушении Ил-18 в Якутии

Врачи больше месяца боролись за жизнь штурманаФото: Соцсеть
новость из сюжета:
Катастрофа самолета ЦВО в Якутии
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Скончался 39-летний подполковник из Екатеринбурга Денис Сотюков, находившийся в Ил-18, разбившемся в Якутии. Подполковник Сотюков — первая и единственная жертва той авиакатастрофы.

Прощание с подполковником прошло сегодня в окружном Доме офицеров в Екатеринбурге. Тело штурмана привезли сегодня из Москвы, где его пытались спасти в военном госпитале имени Вишневского. Вместе с ним прилетели его товарищи военные летчики, которые присутствовали на панихиде.

— Он был в тяжёлом состоянии, но был в сознании, ему провели несколько операций, ввели его в искусственную кому, боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Он умер 29 января поздно вечером, в Екатеринбурге уже 30-е было, — рассказал Е1.RU однокурсник Сотюкова Александр Пименов.

В пресс-службе ЦВО от комментариев отказались.

Напомним, что Ил-18 разбился 18 декабря в 27 километрах от посёлка Тикси. При этом все 38 человек, которые были на борту, остались живы.

Александр Лукманов
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