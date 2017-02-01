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01 февраля 2017
31 января 2017
20:52  01 февраля 2017 1

На ЗЭМЗ смена руководства, гендиректором стал менеджер, побывавший за решеткой

Поездка Дубровского в Златоуст Златоустовский электрометаллургический завод Челябинск, зэмз, лебензон семен
Семен Лейбензон пока остается на ЗЭМЗ и ждет нового руководителяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Златоустовском электрометаллургическом заводе, одном из крупнейших предприятий горнозаводской зоны Челябинской области, произошла смена руководства. Гендиректором со среды, 1 февраля, назначен представитель «Красного октября» Эдуард Мазуров. Это информацию «URA.RU» подтвердили источники на предприятии, отметив, что прежний директор Семен Лейбензон пока остается на рабочем месте. Мазуров появится в Златоусте на будущей неделе.

Семен Лейбензон был назначен директором завода в октябре 2014 года. Он возглавил ООО «ЗЭМЗ», новое юрлицо, созданное на базе ОАО «Златоустовский металлургический завод». В октябре 2016 года ООО было преобразовано в АО «ЗЭМЗ», директором вновь стал Лейбензон.

Руководитель ОАО «Златоустовский металлургический завод» Дмитрий Герасименко покинул предприятие в декабре 2014 года. Позже ему предъявили обвинение по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившее особо крупный ущерб). В мае 2015 года Герасименко задержали во Внуково, затем выпустили на свободу, он покинул Россию и был объявлен в международный розыск. В декабре 2016 года Герасименко задержали на Кипре и выпустили под залог.

Под руководством Семена Лейбензона ЗЭМЗ вышло из кризиса. Что касается нового директора, Эдуарда Мазурова, то он, когда шло расследование дела Герасименко, был задержан в Волгограде. Мазуров был директором по правовым вопросам завода «Красный Октябрь». Вместе с ним в ИВС, в рамках расследования дела о срыве гособоронзаказа, отправили группу менеджеров «Красного Октября». Почти всех, в том числе и Мазурова, позже отпустили и никаких обвинений предъявлять не стали.

Альбина Золотухина
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