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01 февраля 2017
22:15  01 февраля 2017 0

ФСБ устанавливает пограничный режим вдоль границы с Белоруссией

Граница Россия-Казахстан. Челябинск., бинокль
На границе России и Белоруссии будет введен приграничный режимФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. Проекты приказов были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Региональным пограничным управлениям предписано «установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону», говорится в документе, который цитирует «Газета.Ru».

Как указывает «Федеральное агентство новостей», соответствующие решение направлено на создание необходимых условий охраны российской госграницы. Соответствующие проекты приказов были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко упростил правила въезда в страну для граждан 80 государств. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что перед публикацией соответствующего указа Минск провел с российской стороной все необходимые консультации.

Нина Калинина
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