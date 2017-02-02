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02 февраля 2017
01 февраля 2017
04:44  02 февраля 2017 0

НАТО не стало обсуждать с Украиной противоракетную оборону

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
НАТО не хочет обострения отношений с РоссиейФото: пресс-служба Президента Украины

Встреча по системе противоракетной обороны НАТО в Европе между представителями альянса и Украиной перенесена на неопределенный срок — из-за «политических нюансов».

Официальный Киев и представители НАТО должны были обсудить возможные инциденты, которые могут произойти при использовании системы ПРО в Европе, например, падение на украинской территории ракеты-перехватчика или ее обломков. Однако, решив, что «это может вызвать чрезмерную реакцию со стороны России», НАТО отменило переговоры.

Представители НАТО не исключают, что новый президент США Дональд Трамп решит наладить более тесное сотрудничество с Москвой, а значит, может отказаться от развертывания системы ПРО в Европе, передают «Дни.ру».

Наталья Володина
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