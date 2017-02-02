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02 февраля 2017
01 февраля 2017
09:37  02 февраля 2017 0

Порошенко заявил, что «больше всех» желает отмены санкций против России

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко назвал условие отмены санкцийФото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены антироссийских санкций. Однако пока снимать их преждевременно, потому что в случае отмены Россия, по словам украинского лидера, может усилить агрессию против Украины, пишет «Газета.ру».

Для того, чтобы снять санкции, Россия должна вывести свои войска с территории юго-востока Украины, заявил Порошенко. Сейчас экономические меры против Российской Федерации эффективно работают: падают уровень жизни и стоимость рубля.

Свою точку зрения Петр Порошенко выразил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

Ранее президент Украины заявил, что намерен провести в своей стране референдум по вступлению в НАТО.

Лев Истомин
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