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Главные новости Курганской области
10:03  02 февраля 2017 0

В Кургане из-за остановки очистных сооружений отключат воду

Касли. Вода. Челябинск., бутыли, вода
Жителей просят заранее запастись водойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане, Юргамыше и Кетово из-за необходимости проведения ремонтных работ и остановки Арбинских водоочистных сооружений на сутки будет приостановлено водоснабжение. О необходимости запастись водой предупреждает АО «Водный союз».

Воду отключат в 24:00, в ночь с пятницы на субботу, 4 февраля. Подача холодной воды прекратится в Кургане, Юргамыше, Кетово (включая поселки Увал, Черемухово и Тополя). Отключение проводится в связи с тем, что на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм по улице Галкинской произошла авария. Неоднократные попытки «Водного союза» устранить ее без отключения водоснабжения не увенчались успехом. Для ее устранения потребуется остановить на сутки Арбинские очистные сооружения.

«В ночь с субботы на воскресенье специалисты „Водного союза“ планируют восстановить водоснабжение, однако мы надеемся, что повреждение будет устранено ранее заявленных сроков», — сказал и. о. генерального директора компании Владимир Овсянников.

Очистные сооружения водопровода в центре города (бывший Продольный водопровод) будут работать в обычном режиме, поэтому ограничение не коснется микрорайонов «варгашинского» направления — в поселках Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк. Также здесь будут подвозить питьевую воду в автоцистернах к социальным учреждениям согласно разработанному графику.

В настоящее время бригады «Водного союза» ведут подготовительные работы. Диспетчерская служба «Водного союза» оповещает руководство социальных учреждений о необходимости запастись водой на одни сутки.

После окончания ремонтных работ лаборатория «Водного союза» проведет обязательный отбор проб питьевой воды на контрольных точках и проверит её на соответствие нормам и требованиям СанПиН. До получения результатов анализов «Водный союз» рекомендует гражданам в воскресенье, 5 февраля, использовать воду из-под крана только для технических целей.

Татьяна Жаткина
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