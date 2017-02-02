12:15 02 февраля 2017 4

Отчим не только развращал, но и бил девочку Фото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Тарко-Сале сдала свою дочь в приют в Татарстане, чтобы та не дала показания в суде о физическом насилии и развратных действиях со стороны отчима. Тем не менее следователи собрали достаточные доказательства и направили дело на рассмотрение в суд.

Следователи установили, что в ноябре 2015 года отчим совершил в отношении своей падчерицы развратные действия без применения насилия. Девочка рассказала обо всем матери и бабушке. Однако долгое время эта ситуация в семье замалчивалась. Затем, в январе 2016-го, мужчина из-за незначительного повода избил девочку. Лишь после этого инцидента мать обратилась в правоохранительные органы и разрешила рассказать своей дочери о домогательствах. В ходе предварительного следствия были проведены очные ставки, криминалистические экспертизы, в том числе психиатрическая, в отношении осужденного.

Но когда следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, женщина, помирившись с мужем, стала уговаривать девочку отказаться от первоначальных показаний. Оказывая противодействию следствию, мать вывезла дочь в Республику Татарстан и поместила в социальный приют, поясняя, что не может справиться с ее воспитанием. После чего вернулась к мужу, сообщили агентству в пресс-службе окружного управления СК России

Теперь законным представителем девочки является педагог социального приюта, который и будет представлять ее интересы в суде.