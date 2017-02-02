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Главные новости Пермского края
12:06  02 февраля 2017 0

В Перми пожар в крупном учебном заведении. Эвакуировано 700 человек

Авиатехникум мог сгореть из-за старой проводкиФото: группа ВК "Пермь Активная"

Из-за пожара в библиотеке Пермского авиационного техникума пришлось эвакуировать около 700 человек. Никто не пострадал.

«В пермском авиационном техникуме горит библиотека», — такое сообщение появилось в соцсетях в четверг, 2 февраля. Как рассказали корреспонденту «URA.RU» в краевом ГУ МЧС, пожар произошел по адресу ул. Луначарского, 24. «Очаг возгорания был под потолком. Возможно, пожар возник из-за проблем с проводкой, но точные причины еще устанавливаются», — рассказала глава пресс-службы ведомства Оксана Бутина.

По словам собеседницы, из техникума пришлось эвакуировать около 700 человек. Никто не пострадал.

Анна Белкина
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