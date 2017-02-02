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02 февраля 2017
01 февраля 2017
31 января 2017
12:59  02 февраля 2017 0

Опального экс-чиновника убирают из советов директоров нескольких компаний

Дума 27.01.16 Сургут, шатунов александр
Александр Шатунов лишается последних полномочий, полученных в должности вице-мэра СургутаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бывший вице-мэр Сургута Александр Шатунов потеряет место в советах директоров «Центральной аптеки» и «Агентства воздушных сообщений». Решение будет принято на заседании гордумы в середине февраля.

Вопрос о замене Александра Шатунова на его преемника на посту замглавы Алексея Усова уже внесен в повестку заседания Думы Сургута. В материалах для заседания говорится, что причиной этого послужила отставка Шатунова. Мэрия Сургута, напомним, является единственным акционером ОАО «Агентство воздушных сообщений» и ОАО «Центральная аптека». Алексей Усов уже подал письменное согласие о вхождении в состав директоров компаний. Заседание Думы состоится 16 февраля.

Александр Шатунов ушел в отставку в конце декабря 2016 года. Его должность получил Алексей Усов, ранее работавший заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства. Напомним также, в мэрии крупнейшего города ХМАО за последние несколько месяцев в отставку ушли четыре заместителя главы и несколько руководителей городских комитетов, департаментов и управлений.

Антон Степыгин
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