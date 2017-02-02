17:30 02 февраля 2017 3

Челябинский оперный театр лишился двух ведущих артистов Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Солисты челябинского театра оперы и балета прошли всероссийский отбор в ансамбль имени Александрова, сообщили «URA.RU» в театре. В ближайшее время Сергей Гордеев и Михаил Новиков отправятся на трехмесячную стажировку в Москву.

«То, что наши артисты прошли отбор в такой серьезный коллектив, говорит о том, какой отличной школой является наш театр. Челябинские зрители их знают и любят, мы желаем им удачи на новом этапе творческой карьеры», — говорит директор театра Владимир Досаев.

Южноуральцы еще смогут увидеть Сергея Гордеева 5 февраля в опере «Тоска», где он исполнит партию Скарпиа. Михаил Новиков появится на челябинской сцене 2 и 4 февраля — в опереттах «Сильва» и «Марица», — а также 11 февраля в концерте «Nostalgie».

1/2 Челябинские зрители еще увидят на сцене Сергея Гордеева Фото: Челябинский театр оперы и балета им. Глинки

Отбор в ансамбль имени Александрова проводился после катастрофы летевшего в Сирию военного «Ту-154», в которой погибли 64 артиста основного состава коллектива и его художественный руководитель. Кастинг проходил в два этапа: сначала изучались аудио- и видеозаявки, а затем прошли очные прослушивания в Москве. По распоряжению Сергея Шойгу новым артистам выделено 70 квартир.