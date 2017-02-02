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02 февраля 2017
01 февраля 2017
Главные новости Челябинской области
17:30  02 февраля 2017 3

Ансамбль имени Александрова пополнят в Челябинске. Погибших заменят в строю солисты оперы

Челябинск. Кировка, оперный театр, челябинск оперный
Челябинский оперный театр лишился двух ведущих артистовФото: Альбина Золотухина © URA.RU
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Солисты челябинского театра оперы и балета прошли всероссийский отбор в ансамбль имени Александрова, сообщили «URA.RU» в театре. В ближайшее время Сергей Гордеев и Михаил Новиков отправятся на трехмесячную стажировку в Москву.

«То, что наши артисты прошли отбор в такой серьезный коллектив, говорит о том, какой отличной школой является наш театр. Челябинские зрители их знают и любят, мы желаем им удачи на новом этапе творческой карьеры», — говорит директор театра Владимир Досаев.

Южноуральцы еще смогут увидеть Сергея Гордеева 5 февраля в опере «Тоска», где он исполнит партию Скарпиа. Михаил Новиков появится на челябинской сцене 2 и 4 февраля — в опереттах «Сильва» и «Марица», — а также 11 февраля в концерте «Nostalgie».

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Челябинские зрители еще увидят на сцене Сергея Гордеева Фото: Челябинский театр оперы и балета им. Глинки

Отбор в ансамбль имени Александрова проводился после катастрофы летевшего в Сирию военного «Ту-154», в которой погибли 64 артиста основного состава коллектива и его художественный руководитель. Кастинг проходил в два этапа: сначала изучались аудио- и видеозаявки, а затем прошли очные прослушивания в Москве. По распоряжению Сергея Шойгу новым артистам выделено 70 квартир.

Владимир Васин
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