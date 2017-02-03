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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
07:28  03 февраля 2017 0

В Ишимской администрации — кадровые перестановки. «Взяли на работу известного экс-сотрудника прокуратуры»

Медведев на Конаре Челябинск, портфель
Бывший сотрудник прокуратуры перебрался в администрацию ИшимаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации города Ишима произошли кадровые перестановки. Как сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией, заместителем главы города по имуществу стал Олег Афонасьев. «Его назначили вместо прежнего замглавы Сергея Безштанько», — пояснил источник.

На официальном сайте администрации Ишима уже внесены изменения, фамилия Безштанько из списка сотрудников исчезла. В полномочия нового замглавы, Олега Афонасьева, входит, в частности, кураторство над вопросами владения, использования и распоряжения городским имуществом, создания и ликвидации муниципальных предприятий, подготовки и реализации планов по приватизации городской собственности.

К сожалению, биографию Афонасьева на официальном сайте ишимских чиновников отыскать не удалось. Между тем, по словам источника агентства, именно Афонасьев фигурировал в публикациях известного ишимского блогера Владимира Воронина в 2015 году.

Тогда блогер рассказывал, как по странному стечению обстоятельств у сотрудника Ишимской межрайонной прокуратуры Олега Афонасьева появился автомобиль «Тойота Авенсис», а супруга бизнесмена, в отношении которого было возбуждено дело о мошенничестве, перечислила круглую сумму автосалону за точно такой же автомобиль.

Надежда Карташова
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