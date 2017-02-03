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03 февраля 2017
02 февраля 2017
19:27  02 февраля 2017 2

Мантурову предлагают занять место Улюкаева во влиятельной госкорпорации

Госсовет в Нижнем Тагиле, мантуров денис, улюкаев алексей
Денис Мантуров (слева) может занять место Алексея Улюкаева в совете директоров "Газпрома"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров может войти в совет директоров «Газпрома» вместо экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, задержанного за вымогательство взятки в два млн долларов. Ранее сообщалось, что место Улюкаева в команде Миллера может занять его сменщик Максим Орешкин.

О возможном назначении Мантурова в совет директоров «Газмрома» сообщили два источника «Ведомостей». По данным издания, уже готово распоряжение о выдвижении кандидатов в совет директоров компании.

Ранее предполагалось, что в совет директоров «Газпрома» может войти новый министр экономического развития Максим Орешкин.

В совет директоров «Газпрома» в данный момент входят два министра. Кроме Улюкаева туда входит министр энергетики Александр Новак. Также в совете директоров числятся спецпредставитель президента Виктор Зубков, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, его заместители Виталий Маркелов и Михаил Середа, предправления Газпромбанка Андрей Акимов и другие.

Алексей Улюкаев, напомним, был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года, его обвиняют в вымогательстве и получении взятки от представителя «Роснефти» за положительное решение на приватизацию «Башнефти». Сейчас экс-министр находится под домашним арестом.

Нина Калинина
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