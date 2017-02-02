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02 февраля 2017
01 февраля 2017
Главные новости Челябинской области
19:47  02 февраля 2017 1

«Это не мы портим небо над Челябинском!» «Мечел-Кокс» подаст на Росприроднадзор в суд

Мечел. ЧМК. Якунин. Челябинск., мечел, чмк
"Мечел-Кокс" не согласен с выводами инспекторов РосприроднадзораФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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«Мечел-Кокс», предприятие, расположенное на площадях Челябинского металлургического комбината, оспорит в суде решение Росприроднадзора о приостановке одной из технологических установок. Об этом «URA.RU» заявили в пресс-службе ЧМК, отметив, что не согласны с тем, что «Мечел-Кокс» в период неблагоприятных метеоусловий нарушил нормативы вредных выбросов.

«В так называемой зоне влияния „Мечел-Кокса“ находятся и другие потенциальные источники выбросов фенола в атмосферу, а в указанный день отбора проб ветер был юго-восточный, то есть дул от точки контроля в направлении предприятия, а не наоборот. Соответственно, в пробах не может быть выбросов „Мечел-Кокса“ — сообщает пресс-служба комбината. — Более того, в этот же день, 31 января, в той же контрольной точке производились замеры независимой аккредитованной лабораторией „Центр охраны труда и экологической безопасности“, по результатам которых превышений по загрязняющим веществам не зарегистрировано».

На ЧМК считают, что в период действия НМУ выполняют все требования — предприятие переведено на особый режим работы. «В коксовых цехах „Мечел-Кокса“ снижены объемы производства кокса и сокращен расход газа на обогрев коксовых батарей. Ограничено использование автотранспорта, а также сокращены погрузочно-разгрузочные работы».

Росприроднадзор не только прекратил работу установки, но и подготовил обращение в суд о приостановке деятельности всего ООО «Мечел-Кокс» на три месяца. В ведомстве сослались на данные проб, взятые в зоне влияния предприятия — было обнаружено превышение предельной концентрации фенола.

Альбина Золотухина
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