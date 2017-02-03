07:52 03 февраля 2017 0

Процесс выборов мэра Копейска затягивается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В собрании депутатов Копейска Челябинской области 3 февраля состоится заседание согласительной комиссии, по итогам которого будет полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов в мэры города. Ранее собрание назначило в состав конкурсной комиссии трех депутатов: Валерия Середенина, Наталью Кузнецову и спикера Владимира Емельянова. Спор возник по четвертой кандидатуре, сообщили «URA.RU» в администрации Копейска.

На сессии 1 февраля 12 депутатов проголосовали за Евгения Гиске, 10 — за Александра Чернецова. Чернецова поддержала фракция «Единой России». Остальные депутаты или не присутствовали, или не голосовали. Гиске не хватило одного голоса, по регламенту требуется квалифицированное большинство, а в собрании 25 депутатов. На сегодняшнем заседании будет решено, кто войдет в состав конкурсной комиссии — Чернецов или Гиске.

Губернатор Борис Дубровский назначал своих представителей в конкурсную комиссию в конце января. Из-за того, что процесс затянулся, отложилось и первое заседание комиссии, которое планировали провести 1 февраля. Это заседание состоится в начале марта. На должность мэра Копейска претендует 10 человек. Заявления подавали 11 человек, но начальник мобилизационного отдела управделами правительства области Владимир Бунеев свою кандидатуру отозвал.

Выборы главы города состоятся на сессии собрания депутатов города 22 марта.