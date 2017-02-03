20:44 02 февраля 2017 7

Странный предмет обнаружен на побережье неподалеку от Кейптауна ФОТО: Google Earl

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев, известный своими расследованиями загадочных катастроф, вновь сделал сенсационное открытие. В своих аккаунтах он опубликовал обнаруженные им спутниковые снимки с побережья Южной Африки, на которых виден странный объект. Исследователь полагает, что это фюзеляж малайзийского «Боинга» 777-200, пропавшего в ночь с 7 на 8 марта 2014 года.

«На Юго-Восточном побережье Южной Африке на берегу в песке валяется то, что может быть частью фюзеляжа пропавшего Боинга рейса МН 370! Размеры части фюзеляжа приличные. Длина более 6 метров и ширина 4 метра. Предмет характерной цилиндрической формы, видимо металлический. Возможно это часть фюзеляжа с люком аварийного выхода. Если я не ошибаюсь, это, вероятно, самый большой обломок пропавшего самолета».

По мнению Дегтярева, такой вывод вполне логичен, поскольку ранее именно на побережье Африки уже находили другие фрагменты лайнера (правда, не столь крупные). «Обломок попал туда после сильного шторма, — полагает исследователь. — Плыл по курсу большого течения, из места основной катастрофы. Как мне кажется, конечно. Ранее там ничего не было. На снимках он появился только в июне 2016. Найти его не смогли, так как он лежит под скалой. И потом, в октябре 2016, его почти занесло песком».

По мнению Дегтярева, после его находки властям Малайзии стоит возобновить поисковые работы. «Было бы неплохо его обследовать и определиться где искать остальные части машины. Координаты: 33°28'5.89„S, 18°17'40.18‚E‘, — подсказывает Дегтярев малайзийскому МЧС. В этом же посте исследователь выложил обнаруженные им спутниковые снимки (в оригинале, а также в обработке — с приближением кадра), а также смонтированное им на основе этих снимков видео.

Напомним, Валентин Дегтярев прославился в 2012 году сообщением о том, что слышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего в Свердловской области самолета АН-2 (правда, кроме него слов в радиошуме разобрать никто не мог). Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников. В 2014-м ему удалось отыскать на снимках земной поверхности зенитную установку «Бук», которая 17 июля 2014 года выпустила ракету по малайзийскому «Боингу», упавшему под Донецком.

К теме другого малайзийского «Боинга» — рейса 777-200, пропавшего в океане), Дегтярев обращался не раз. В сентябре 2016-го он опубликовал снимки странного объекта в прибрежных водах острова Бали (Индонезия), который, по мнению исследователя, может быть обломком этого самолета. Перед Новым годом Дегтярев поразил всех видеороликом, на котором запечатлены фигуры ангелов в небе над Иерусалимом. А недавно, рассматривая снимки марсохода Curiosity на сайте NASA, он обнаружил очень необычные предметы: «тело гуманиода» в скафандре, обломок непонятного аппарата, сопло ракеты и нечто отдаленно похожее на памятник.