07:33 03 февраля 2017 0

Действиями коммунальщиков возмущены не только бизнесмены, но и чиновники Фото: Илья Московец © URA.RU

Несколько десятков предпринимателей Волчанского городского округа оказались в крайне непростой ситуации. Они жалуются на миллионные сборы за водоотведение, которое в своих руках по договору с местным МУП «Водоканал» держит фирма «Орион». Тех, кто считает себя пострадавшими от действий компании, порядка четырех десятков.

«Торговая площадь находится у меня в жилом доме на первом этаже, и платили мы всегда за водоотведение по 80-90 копеек в месяц, и платили на год вперед. Меня никто не оповестил, что нужно перезаключать договор — так же, как и остальных пострадавших. В итоге за три месяца пришел счет на 997 тысяч рублей и иск, поданный в суд города Екатеринбурга, далее пришли повестки в суд. Сейчас у всех прошло уже по два слушания и вердикта нет, дела все переносятся», — рассказал один из индивидуальных предпринимателей Волчанска, представившийся Сергеем.

Возмущены и в горадминистрации: в местной горбольнице получили счет за водоотведение в размере 20 млн рублей, а в администрации — на 6 млн рублей. «Эти предприниматели не идут ни на какие переговоры, сколько мы ни пытались выйти с ними на связь. Добились только мало-мальской переписки, где попытались обсудить их действия. Они ничего слушать не хотят, и у нас на них пока никакой управы нет, поскольку договор их заключен с МУПом, который находится в стадии банкротства и под конкурсным управляющим Британовым. Знаю, что они делали попытки зайти в Карпинск и Полевской», — разъяснил глава Волчанского ГО Александр Вервейн.

Директор «Ориона» Константин Ткач, в свою очередь, заверил, что его компания действует строго в рамках закона. «Как только мы зашли — всем были разосланы оферты, но на это предложение отреагировали считаные единицы. Люди пришли, представили данные приборов учета, заключили договор и продолжают платить, как и платили. А в отношении тех, кто не сдал данные приборов учета, получилось так, как получилось. Просто у нас нет другого способа измерить объем, кроме как посчитать по сечению трубы, которая у них там есть — закон позволяет это сделать. Мы посчитали, выставили счет и обратились в суд — в каких-то случаях он нас поправит, в каких-то, наверное, оставит расчеты в силе», — объяснил Ткач.

Впрочем, в администрации Волчанска уже придумали способ выбросить неугодную компанию — в ближайшее время банкротство МУП прекратится. «В процессе передаче сетей в пользу муниципалитета мы просто не будем заключать с ними никакие договоры на пользование сетями водоотведения», — объяснил Александр Вервейн.