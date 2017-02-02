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02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
21:28  02 февраля 2017 0

Могила туристов-дятловцев в Екатеринбурге потеряет прежний вид. ФОТО

Возложение цветов на могиле
На Михайловском кладбище установят оградку, вынесут мусор, приведут в порядок дорожкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столице Урала приведут в порядок могилу туристов группы Дятлова, погибших при загадочных обстоятельств в горах Северного Урала в далеком 1959 году и похороненных на Михайловском кладбище Екатеринбурга.

Такое заявление сделал в ходе ежегодной «дятловской конференции» руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. «Предстоящим летом планируем обнести могилу оградой, вынести мусор, привести в порядок дорожки», — рассказал Кунцевич. Работы будут выполняться за счет частных пожертвований и добровольцами.

Сегодня же, 2 февраля, в годовщину гибели дятловцев, участники ежегодной конференции побывали на Михайловском кладбище. Они почтили память погибших туристов и возложили цветы к их могиле.

Напомним, 2 февраля 1959 года группа туристов под руководством студента УПИ Игоря Дятлова пропала в горах Северного Урала. Через несколько дней поисковые группы обнаружили на склоне горы Холатчахль («Горы Мертвецов») разрезанную палатку и пять тел туристов: двое лежали возле обгорелого кедра в 1,5 км от палатки, трое — на пути от кедра к палатке. Еще четверых откопали под снегом лишь спустя два месяца. У некоторых были обнаружены травмы — переломы ребер, а у одного — вмятина на черепе. Уголовное дело о гибели туристов долгое время было засекреченным. Тайна трагедии до сих пор не разгадана.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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