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03 февраля 2017
02 февраля 2017
22:17  02 февраля 2017 0

Уголовное дело о гибели группы Дятлова впервые увидело свет. ФОТО

Презентация книги прошла в ЕкатеринбургеФОТО: Андрей Гусельников
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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Уголовное дело о гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова впервые в истории опубликовано в виде книги. Об этом «URA.RU» рассказал руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич. Презентация книги прошла в Екатеринбурге 2 февраля на ежегодной «дятловской конференции».

Сказать, что уголовное дело впервые увидело свет, было бы неправильным: в электронном виде его давно можно было найти на различных ресурсах. Официальную копию из архива Свердловской областной прокуратуры дятловский фонд получил в 2009—2010 годах, однако в печатном виде уголовное дело до сегодняшнего дня еще не публиковалось.

Книга называется «Прекращенное уголовное дело», состоит из двух томов, она издана более крупным форматом, чем привычный всем 60×90, тираж составил всего 100 экземпляров. По словам активистов фонда, свободных экземпляров уже не осталось — они все разошлись по предварительной записи. Однако фонд планирует в ближайшее время допечатать тираж. Стоимость издания — 1890 руб.

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Опубликованное уголовное дело стало второй книгой из альманаха «Перевал Дятлова». Первая, под названием «Перевал Дятлова. Материалы и исследования», вышла в свет сентябре 2016 года. Планируется издание и третьей книги из альманаха — это будет некий «фотоальбом», в котором будут собраны фотографии, а также всевозможные карты и схемы, связанные с трагедией и расследованием ЧП. Срок ее выхода пока не назван.

2 февраля 1959 года группа туристов под руководством студента УПИ Игоря Дятлова пропала в горах Северного Урала. Через несколько дней поисковые группы обнаружили на склоне горы Холатчахль («Горы Мертвецов») разрезанную палатку и пять тел туристов: двое лежали возле обгорелого кедра в 1,5 км от палатки, трое — на пути от кедра к палатке. Еще четверых откопали под снегом лишь спустя два месяца. У некоторых были обнаружены травмы — переломы ребер, а у одного — вмятина на черепе. Уголовное дело о гибели туристов долгое время было засекреченным. Тайна трагедии до сих пор не разгадана.

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Фото: Анна Майорова © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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