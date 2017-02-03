06:13 03 февраля 2017 0

Эксперты не видят смысла в спеццентрах для принудительных работ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новых исправительные центры ФСИН для осужденных на принудительные работы заполнятся слишком быстро, и тогда возникнет дефицит мест. Об этом заявила генеральный директор благотворительного фонда «Попечитель», член Общественного совета при ФСИН России Елена Зеленова.

«Смысл создания центров мне до конца не понятен. Потенциальных осужденных — тысячи, а центры рассчитаны на несколько сотен человек. Есть опасность, что они могут превратиться в заведения для „блатных“ осужденных», — сказала «Известиям» Елена Зеленова.

Принудительные работы появились в России как новый вид наказания в 2017 году. ФСИН РФ оборудовал для осужденных на этот вид наказания четыре исправительных центра и несколько спецучастков при колониях. Единовременно они готовы принять только около 900 человек, хотя количество потенциальных «клиентов» может превысить десятки тысяч в год. Как отмечает «Издание», столичным судьям неофициально рекомендовано выносить такие приговоры как можно реже.