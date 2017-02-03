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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
06:13  03 февраля 2017 0

Новые исправительные центры ФСИН могут превратиться в заведения для «блатных»

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, решетка, итк, исправительно-трудовая колония
Эксперты не видят смысла в спеццентрах для принудительных работФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новых исправительные центры ФСИН для осужденных на принудительные работы заполнятся слишком быстро, и тогда возникнет дефицит мест. Об этом заявила генеральный директор благотворительного фонда «Попечитель», член Общественного совета при ФСИН России Елена Зеленова.

«Смысл создания центров мне до конца не понятен. Потенциальных осужденных — тысячи, а центры рассчитаны на несколько сотен человек. Есть опасность, что они могут превратиться в заведения для „блатных“ осужденных», — сказала «Известиям» Елена Зеленова.

Принудительные работы появились в России как новый вид наказания в 2017 году. ФСИН РФ оборудовал для осужденных на этот вид наказания четыре исправительных центра и несколько спецучастков при колониях. Единовременно они готовы принять только около 900 человек, хотя количество потенциальных «клиентов» может превысить десятки тысяч в год. Как отмечает «Издание», столичным судьям неофициально рекомендовано выносить такие приговоры как можно реже.

Наталья Володина
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