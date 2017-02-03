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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
12:21  03 февраля 2017 5

Обыски в екатеринбургской «Церкви саентологии» приведут к высокопоставленным чиновникам и депутатам

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Организация занималась тренингами без лицензииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская элита взбудоражена новостью о прошедших накануне обысках в помещении религиозной некоммерческой организации «Церковь саентологии» на улице Белинского в Екатеринбурге.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, спецоперация проводилась полицейскими в рамках уголовного дела (ч.2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство») совместно с сотрудниками регионального главка ФСБ РФ. Они выяснили, что организация проводит платные тренинги и семинары, не имея на это соответствующей лицензии.

По данным источников «URA.RU», сайентология — наиболее популярное религиозное течение у свердловских политиков и бизнесменов. Известно, что первое его представительство начало работу еще в начале 2000-х годов в помещениях одного из крупнейших в Екатеринбурге предприятий пищевой промышленности. Этот завод связан с членом региональной общественной палаты и депутатом Екатеринбургской гордумы.

Но наиболее известным последователем церкви является один из бывших ключевых министров свердловского правительства. Он не только не скрывал своего увлечения учением Хаббарда, но и открыто пропагандировал его среди друзей. По неофициальным данным, у него есть единомышленники как в предыдущем, так и в действующем кабинете министров.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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