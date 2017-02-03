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03 февраля 2017
02 февраля 2017
01 февраля 2017
14:22  03 февраля 2017 3

В ХМАО поймали браконьеров, убивших шесть лосей, медвежонка и 15 соболей. ФОТО

С убитого медвежонка браконьеры успели снять шкуруФото: Природнадзор ХМАО

В ХМАО во время оперативно-профилактического рейда «Лось», проведенного совместно силами сотрудников Природнадзора и УЭБиПК УМВД по ХМАО в Кондинском районе, были задержаны двое браконьеров.

Рейд продолжался с 25 января по 1 февраля и принес серьезный результат в самом конце. На охотничьей заимке в 75 километрах от поселка Мортка инспекторы обнаружили двух браконьеров.

«Установлено, что они незаконно добыли шесть лосей, одного бурого медвежонка и пятнадцать соболей — найдены туши, мясо и шкуры, — рассказал „URA.RU“ начальник управления охотничьего надзора Природнадзора ХМАО Юрий Василенко. — Общий ущерб государству от незаконной охоты составил 1 миллион 355 тысяч рублей».

Мясо и шкуры передали в качестве вещдоков следователю ОМВД по Кондинскому району.

Кроме основной своей функции, поимки браконьеров, сотрудники Природнадзора и полицейские выполнили и спасательную функцию. Оказалось, что у сторожа заимки сломана нога. И они эвакуировали сами, преодолев 75 километров до ближайшего населенного пункта.

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Браконьеры причинили ущерб государству более чем на миллион рублей Фото: Природнадзор

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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