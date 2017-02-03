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03 февраля 2017
13:45  03 февраля 2017 0

Для нее написал роль Маршак. Умерла старейшая актриса России

20-летие Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, цветы, театр драмы
Без Булгаковой российский театр опустелФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новосибирске 3 февраля умерла старейшая актриса страны, которой было 103 года, пишут «Народные новости России».

Зоя Булгакова сыграла множество ярких ролей в столичном Театре юного зрителя, здесь она начала играть еще в 1930е- годы. В 55 лет актриса уехала из Москвы.В советские времена Булгакова играла королеву в пьесе Самуила Маршака «12 месяцев», автор сам написал для нее текст роли.

Церемония прощания с Зоей Булгаковой состоится 6 февраля в Доме актера.

Лев Истомин
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