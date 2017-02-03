{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
14:56  03 февраля 2017 0

Лукашенко обвинил Россию в нарушении границ

Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., лукашенко александр
Лукашенко уверен, что Россия нарушила важную договоренностьФото: оициальное интернет-представительство президента России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международного соглашения о государственной границе, затронув вопрос о восстановлении пограничных зон между двумя странами, пишет Russian.rt.com.

По мнению Лукашенко, обострение отношений между Москвой и Минском произошло, так как Россия боится, что Беларусь уйдет на Запад. По его словам, есть международные договоры, которые обязательны к соблюдению, но один министр росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Лидер Белоруссии считает, что именно ФСБ России нарушила межгосударственное соглашение о границе.

При этом, по словам Лукашенко, республика должна дружить со всеми соседними государствами, пишет «Газета.ру».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров