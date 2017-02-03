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03 февраля 2017
02 февраля 2017
16:59  03 февраля 2017 0

В Нижнем Тагиле мать помогала насиловать свою несовершеннолетнюю дочь

Клипарт. Насилие , страх, подросток, насилие, сила, женщина, понукание, тирания, диспотизм
Женщина держала дочь, чтобы она не сопротивляласьФото: depositphotos.com © URA.RU

В Нижнем Тагиле расследуется уголовное дело, когда женщина со своим новым мужем насиловала несовершеннолетнюю дочь.

По данным источника «URA.RU», женщина склоняла свою несовершеннолетнюю дочь к тому, чтобы она вступала в половую связь с отчимом. Если девочка отказывалась, то мамаша помогала своему новому мужу и держала дочь, чтобы она не сопротивлялась.

В СКР по Свердловской области от комментариев пока воздержались.

Известно, что с заявлением в полицию обратился дедушка девочки, которому стало известно о насилии над внучкой.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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