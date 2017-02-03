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03 февраля 2017
18:25  03 февраля 2017 0

Власти тюменской «матрешки» не смогли решить судьбу директора «Корпорации развития»

Решение важного вопроса о дальнейшей судьбе Новицкого отложеноФото: официальный сайт КР
новость из сюжета:
Арест главы "Корпорации развития"
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Заседание набсовета «Корпорации развития», намеченное на пятницу, 3 февраля, не состоялось. Оно вновь перенесено на более поздний срок, рассказали «URA.RU» в правительстве Ямала. Причину переноса, а также новую дату мероприятия там не обозначили.

Заседание должно было состояться в Екатеринбурге. Сначала датой значилось 24 января, потом 3 февраля.

В конце января в прессу попала повестка встречи.

Члены набсовета должны решить вопрос об ограничении полномочий и. о. руководителя Сергея Новицкого. Планируется запретить ему совершать крупные сделки, оформлять займы и согласовывать участие в инвестпроектах.

При этом сначала об ограничениях говорили как о свершившемся факте. Но позднее выяснилось, что это предложение, которое ещё не одобрено.

«КР» сейчас переживает сложный период. Гендиректор Сергей Маслов был заподозрен в выводе средств из компании. Акционеры — регионы тюменской «матрёшки» — заговорили о необходимости существования структуры. Однако вопрос ее ликвидации невозможно решить без учёта мнения полпредства УрФО, которое курирует Корпорацию.

Вячеслав Егоров
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