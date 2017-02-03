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03 февраля 2017
17:44  03 февраля 2017 1

Администрация свердловского губернатора не пустила СМИ Екатеринбурга на встречу с Мутко. ФОТО

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург
В резиденции свердловского губернатора запретили доступ журналистов к Виталию МуткоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналисты крупнейших уральских СМИ в пятницу, 3 февраля, не смогли попасть на короткий брифинг вице-премьера РФ Виталия Мутко. Он был назначен на 17:30. Журналистов, пришедших к 17:15, на входе в резиденцию свердловского губернатора не пропустила охрана. В итоге задать вопросы Виталию Мутко не смогли представители семи СМИ, включая федеральный телеканал Russia Today, крупнейшее политическое информагентство Урала «URA.RU», главный городской портал Екатеринбурга Е1 и «Комсомольская правда — Урал».

При этом подошедших чуть позже журналистов «Первого канала» встретили сотрудники департамента информполитики и проводили в зал, где проходил брифинг. Никаких дополнительных объяснений от представителей администрации губернатора не последовало.

Напомним, сегодня российский вице-премьер Виталий Мутко находится в Екатеринбурге. В рамках подготовки к ЧМ-2018 он побывал в аэропорту Кольцово, на Центральном стадионе, в спорткомплексе «Калининец».

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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