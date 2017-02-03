{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,31
Динамика за 2 недели
Евро 63,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
03 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
20:57  03 февраля 2017 0

В Екатеринбурге бывший судебный пристав рискует стать фигурантом коррупционного скандала

Заседание по профилактике правонарушений в области. Курган, шеврон, федеральная служба судебных приставов
Житель Екатеринбурга намерен привлечь к ответственности судебного пристава и бизнесменаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший судебный пристав Чкаловского района Екатеринбурга может стать фигурантом коррупционного скандала, связанного с продажей Баженовского литейного завода, арестованного за долги его владельца.

История тянется с 2009 года, когда житель уральской столицы после тщетных попыток вернуть данные директору этого предприятия деньги, обратился в суд. Заявление было рассмотрено, и в 2010 году на литейный завод, принадлежащий должнику, был наложен арест.

Дело находилось без движения до 2016 года, пока займодатель, проезжая мимо предприятия (Белоярский район), не заметил, что на территории ведется реконструкция. После запроса в Росреестр выяснилось, что в 2014 году уже другой судебный пристав из того же Чкаловского отделения снял арест с завода, а сразу после этого у него появился новый владелец.

Следом были обращения в областное УФССП и прокуратуру, однако в связи с отсутствием в деле документов о наложении и снятии ареста, а также в связи с увольнением пристава, который снял арест, проверку провести «не представляется возможным».

«Мне остается только догадываться, на каких основаниях было продано арестованное предприятие и почему из дела вдруг пропали документы. Сейчас мы с юристом готовим иск в суд. Полагаю, здесь есть над чем работать правоохранительным органам», — пояснил «URA.RU» собеседник.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров