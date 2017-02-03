20:57 03 февраля 2017 0

Житель Екатеринбурга намерен привлечь к ответственности судебного пристава и бизнесмена Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший судебный пристав Чкаловского района Екатеринбурга может стать фигурантом коррупционного скандала, связанного с продажей Баженовского литейного завода, арестованного за долги его владельца.

История тянется с 2009 года, когда житель уральской столицы после тщетных попыток вернуть данные директору этого предприятия деньги, обратился в суд. Заявление было рассмотрено, и в 2010 году на литейный завод, принадлежащий должнику, был наложен арест.

Дело находилось без движения до 2016 года, пока займодатель, проезжая мимо предприятия (Белоярский район), не заметил, что на территории ведется реконструкция. После запроса в Росреестр выяснилось, что в 2014 году уже другой судебный пристав из того же Чкаловского отделения снял арест с завода, а сразу после этого у него появился новый владелец.

Следом были обращения в областное УФССП и прокуратуру, однако в связи с отсутствием в деле документов о наложении и снятии ареста, а также в связи с увольнением пристава, который снял арест, проверку провести «не представляется возможным».

«Мне остается только догадываться, на каких основаниях было продано арестованное предприятие и почему из дела вдруг пропали документы. Сейчас мы с юристом готовим иск в суд. Полагаю, здесь есть над чем работать правоохранительным органам», — пояснил «URA.RU» собеседник.