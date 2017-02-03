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03 февраля 2017
19:39  03 февраля 2017 0

Девушка, прикуривавшая сигарету от свечи в храме, попала под уголовное дело

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., свечи, храм, церковь, вера, христианство, православие, религия
Девушка нашла огонек для сигареты в церквиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительнице Белгорода, прикурившей от свечи в храме, грозит до одного года тюрьмы. Уголовное дело в отношении нее возбуждено СКР.

21-летняя жительница Белгорода в мае 2016 года выложила в социальных сетях фото, где она прикуривает сигарету в православном храме от церковной свечи. Данным изображением вскоре заинтересовались следственные органы, которые провели проверку.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в пятницу, 3 февраля, СКР возбудил дело по статье о публичных действиях, которые демонстрируют явное неуважение к обществу и совершены, чтобы оскорбить религиозные чувства верующих. Наказание по этой статье предусматривает до одного года лишения свободы.

Нина Калинина
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