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04 февраля 2017
03 февраля 2017
00:37  04 февраля 2017 0

Путин на медведе напугал власти и жителей Австралии. ФОТО

Владимира Путина рисуют уличные художники во всех странахФото: facebook Зульфия Камалова

Буквально за две ночи на одном из зданий Австралии появилось огромное граффити с изображением президента России Владимира Путина и нового американского президента Дональда Трампа. Путин на картине восседает на буром медведе, а Трамп — на белоголовом орле.

Фотографию настенного рисунка не менее пяти метров высотой разместила на своей странице в соцсети певица Зульфия Камалова. «Оперативно работают художники», — прокомментировала она свой снимок. Власти Мельбурна настороженно отнеслись к новой композиции, однако уничтожать творение пока опасаются, пишет издание «Дни.ру».

Ранее в городах за пределами России уже появлялись совместные портреты с Путиным и Трампом. Так, на одной из стен Вильнюса лидеров государств изобразили на мотив картины Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на которой был запечатлен поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хоннекера. На этом граффити Путин и Трамп курят папиросу.

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Фото: Соцсети

7 октября 2016 года (день рождения Путина) в Дрездене на стене дома, где когда-то жил российский президент появилось его изображение в полный рост. Рядом расположилась надпись на немецком: «Миротворец».

После воссоединения Крыма и России в 2014 году на полуострове появилось огромное количество граффити с изображением президента России. На уличных картинах он выступал в роли ученого-генетика, военного и строителя.

Нина Калинина
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