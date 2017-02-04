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04 февраля 2017
03 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
17:45  04 февраля 2017 0

Парковочная мафия в Екатеринбурге затерроризировала жителей дома

Жители дома, организовавшись, отбились от вооруженных бандитовФото: Соцсеть

Только кулаками и численным превосходством жители дома отбили нападение бандитов. «Парковочников» полиция до сих пор не нашла.

Настоящий террор по отношению к жителям дома на Латвийской, 54 устроили неизвестные, которые решили брать с них деньги за стоянку автомобилей.

По словам жителей дома, в конце января неизвестные поставили в их дворе будку, нелегально подключились к домовой сети электроэнергии и объявили, что теперь автовладельцы будут им платить по 50 рублей в день.

Жители обратились в Управляющую компанию и полицию. Будку закрыли. Но в пятницу, 3 февраля, на трех машинах приехали 15 молодых людей спортивного вида, вооруженные ножами, отвертками и газовыми баллончиками. Собравшимся во дворе жителям они прямо заявили: «Вы все лохи и терпилы, и вы нам будете платить».

«Ребята молодые, очень наглые, — рассказал один из жителей дома. — Дело дошло до драки, и они позорно бежали. У меня губа разбита, пострадали и другие жители дома. Но бандиты пострадали больше. Убегая, они предупредили, что нас перестреляют.

Жители дома еще раз написали коллективную жалобу в полицию.

«2 февраля в отдел полиции № 6 поступило сообщение от жителей дома № 54 по улице Латвийской о том, что во дворе их дома нелегально установили будку охраны для организации платной парковки. На место прибыли сотрудники полиции, которые осмотрели и опечатали будку. Так как представителей собственника в тот момент установить не удалось, было оставлено уведомление о необходимости связаться с полицией, — рассказал „URA.RU“ пресс-секретарь УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. — 3 февраля с данного адреса поступило уже сообщение о конфликте между жителями и собственниками будки. Один из жителей подал заявление в связи с нанесением ему телесных повреждений. Заявление принято и зарегистрировано, заявитель направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. Полиция проводит проверку по факту конфликтной ситуации, устанавливаются все участники и обстоятельства инцидента».

Бандиты, решившие захватить двор, до сих пор находятся на свободе. Жители дома организовали дежурства и подготовились к силовому отпору бандитам, если им не помогут власти.

Александр Лукманов
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