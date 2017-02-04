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04 февраля 2017
03 февраля 2017
17:49  04 февраля 2017 0

В Вене задержаны 22 вооруженных уроженца Чечни, гулявших на свадьбе

Клипарт, всего понемногу, автомат калашникова, убийство, разбой, патроны, бандитизм, терроризм, оружие, схрон, боевики, арсенал
У компании был при себе целый арсеналФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Вене задержаны 22 вооруженных уроженца Чечни, гулявших на свадьбе, сообщает «Газета.ру».

Инцидент произошел в пятницу, 3 февраля, в центральной части столицы Австрии. Местные жители обратились с тревожными сообщениями в полицию. Когда копы прибыли на место, то обнаружили шумную компанию молодых людей. На все вопросы участники группы отвечали, что они «просто гуляют», также несколько раз прозвучало слово «свадьба».

Поняв, что попали под пристальное внимание полиции, отдыхавшие попытались избавиться от оружия, которое оказалось при них. Всего они кинули в снег пистолет, автомат и кучу боеприпасов.

Все 22 участника подозрительного веселья задержаны, с ними работает австрийское спецподразделение полиции по борьбе с терроризмом.

Евгений Лазарев
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