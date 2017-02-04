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Главные новости Пермского края
19:42  04 февраля 2017 0

В Перми мужчина несколько раз выстрелил в лицо обидчику своего брата

Армия-2015. Москва, пистолет, оружие, стрельба, пл-14
Стрельба велась из травматикиФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Перми мужчина несколько раз выстрелил в лицо обидчику своего брата, сообщает Life.ru.

Конфликт начался в ресторане гостиницы «Урал» и продолжился на улице. Один из уральцев заступился за своего родственника, который приходится ему двоюродным братом. В разгар разборок один из братьев достал травматический пистолет и четырежды выстрелил в лицо оппоненту.

Сейчас пострадавший в травмпункте, для его здоровья угрозы нет. Выяснением обстоятельств занимается полиция Перми.

Другой резонансный случай со стрельбой произошел примерно в это же время в США. В штате Огайо полицейские трижды выстрелили в 15-летнего подростка, который из-за кустов направил на них макет пистолета. Юноше причинили огнестрельное ранение, сообщает «Газета.ру».

Евгений Лазарев
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